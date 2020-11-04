الشاي الأخضر للرجيم، هل هو مفيد حقاً؟!

يطرح العديد من الناس الكثير من التساؤلات حول ما إذا كان الشاي الاخضر مفيدًا للرجيم أم لا، وهل يساعد بإنقاص الوزن ام لا، حتى توصل العلم الى العلاقة ما بين شرب الشاي الأخضر وإنقاص الوزن.

فالشاي الاخضر يحتوي على مادة تساعد في فقدان الوزن، حيث يحتوي بشكل كبير على نوع معين من مادة الكاتشين والتي تسمى ب(EGCG)، ووجدت الدراسات العلمية المختلفة أن هذه المادة تلعب دورًا في عملية إنقاص الوزن، حيث لوحظ أن الأشخاص الذين تناولوا مستخلصات الشاي الأخضر الغني بمادة (ECGC)، أو اللذين شربوا الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة تمكنوا من فقدان الوزن.

وأثبتت الدراسات أيضا ان الشاي الأخضر يزيد من معدل عملية الأيض في الجسم، الأمر الذي يساعد بدوره في حث الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية ويرجع السبب وراء هذه العلاقة ما بين الشاي الأخضر وزيادة معدلات عملية الأيض إلى مكونات الشاي الأخضر من الكافيين ومضادات الأكسدة، وعلى الرغم من دوره في زيادة معدل الأيض، إلا أن عملية فقدان الوزن الفعلية نتيجة ذلك تعد محدودة.

في المقابل يفضل استبدال المشروبات الأخرى بالشاي الأخضر بدون أي إضافات، مثل السكر إن كنت ترغب بفقدان الوزن، إذ إن السعرات الحرارية الموجودة في الشاي الأخضر منخفضة جدًا.و يحتوي الشاي الأخضر ايضاً على مركبات الفلافونويد والكافيين التي أشارت العديد من الدراسات إلى أن هذه المركبات يمكن أن تساعد في رفع معدل التمثيل الغذائي، وزيادة أكسدة الدهون، وتقليل مقاومة الأنسولين في الجسم.

بدورها أشارت بعض الدراسات العملية المختلفة الى أن شاي الماتشا الأخضر له الأثر الأكبر في عملية فقدان الوزن، وذلك بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المختلفة.

يشار الى انه من المهم الانتباه عند تحضير الشاي الأخضر إلى موضوع الغليان، إذ إن غليان الماء من شأنه أن يضر ويقلل من مستويات مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر.

أما عن طريقة استهلاك الشاي الأخضر للرجيم ، فيعد شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا يُعد كافيًا للمساعدة على فقدان الوزن، ويختلف المقدار الدقيق من شخص لآخر، وذلك اعتمادًا على كمية الكافيين التي يستهلكها الفرد، والأيض الطبيعي لديه، ولكن مختصو التغذية ينصحون بعدم الإفراط في شرب الشاي الأخضر لانه قد يكون غير آمن، ويمكن أن يلحق الضرر في الكبد.

و الشاي الأخضر يعتبر امنًا للاستهلاك، ومع ذلك يجب الانتباه وتوخي الحذر في بعض الحالات؛ لأن الجرعات العالية من الكافيين يمكن أن تسبب مشكلات للأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم.