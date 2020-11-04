حالة الطقس في فلسطين مساء اليوم الاربعاء وصباح غدًا الخميس

تشهد حالة الطقس في فلسطين منخفضًا جويًا خلال ساعات مساء اليوم الاربعاء وصباح غدًا الخميس وسط توقعات بسقوط أمطار متفرقة.

ويترقب المواطنون في قطاع غزة حالة الطقس بقلوب مليئة بالإيمان والروحانية موسم الشتاء لما يتميز به عن المواسم الأخرى بكثير من الأمور.

حالة الطقس في فلسطين

ووفقًا للراصد الجوي ليث العلامي فإن صُور الرادار والأقمار الصناعية التي ترد من الجهات المختصة تُبين توجه السحب الماطرة من البحر المتوسط نحو محافظات شمال فلسطين المحتلة وشمال الضفة وأجزاء من وسطها وشمال قطاع غزة .

وقال على صفحته الخاصة على الفيسبوك: "خلال الساعات القادمة وخاصةً مع منتصف الليل وفجر الخميس، يمتد وينتشر هطول الأمطار لبقية محافظات جنوب الضفة وقطاع غزة، كما هو مُتوقع في النشرات السابقة عبر موقع طقس فلسطين

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