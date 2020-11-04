شاهد طريقة عمل آيس كريم التراميسو اللذيذة داخل مطبخ البيت ، وتعتبر ايس كريم التراميسو من الوجبات اللذيذة حيثُ يتمتع الأشخاص في تناولها كما يمكن لهم أن يقدموها في المناسبات العامة والخاصة وهي جميلة المنظر وفي الوقت جذابة وبعض الناس لا يمكنهم الاستغناء عنها ويفضلون تناولها في جميع الاوقات وهي سهلة الهضم والبلع ،و تصح لجميع الفئات العمرية.

وعن خطوات اعداد آيس كريم التراميسو فهي سهلة التحضير كما يمكن اعدادها في دقائق معدودة وبخصوص المكونات وهي أيضًا سهلة الحصول عليها ويمكن لكافة الأشخاص شرائها من المتاجر أو الأسواق العامة.

ويتعرف قارئ هذه المقالة الجميلة على جميع مكونات أو مقادير ايس كريم التراميسو وكذلك خطوات عملها.

مكونات آيس كريم التراميسو :

أولاً: نصف كوب سمنة

ثانيًا: 1 ونصف كوب دقيق

ثالثًا: 1 ونصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رابعًا: بيضة

خامسًا: ايس كريم فانيليا

سادسًا: ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

سابعًا: كوب ماء ساخن

ثامنًا: ثلاثة أرباع كوب سكر

تاسعًا: فانيليا

ثامنًا: نصف كوب لبن

تاسعًا: كريمة مخفوقة

عاشرًا: بسكويت

حادي عشر: شيكولاتة مذوبة

ثاني عشر: كروكان لوز

الثالث عشر: كاكاو

طريقة عمل آيس كريم التراميسو..

أولاً: في المرحلة الأولى من اعداد ايس كريم التراميسو قم بخلط السكر مع السمن بواسطة العجان ثم ضيفي البيض والفانيليا.

ثانيًا: وبعدها قم بخلط الدقيق مع البيكينج بودر ثم ضيفيه إلى الخليط تدريجيا حتى تحصلي علي قوام مضبوط، ثم اضع الخليط في قالب كيك وادخلي الخليط الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتي تصل لمرحلة النضج.

ثالثا: اخرج الكيك واتركيها تهدأ ثم ابدائي بتقطيعها طبقات ثم جهزي قالب الكيك وضعي به كيس من البلاستيك وضعي به طبقه من الكيك، وبعدها ذوبي القهوه في ماء ساخن وضيفي كمية مناسبة منها على طبقة الكيك ثم طبقه من الآيس كريم وضعي الكروكان علي الوجه.

رابعًا: وفي الخطوة الرابعة، اغمس البسكويت في القهوة المذابة وضعيه علي الوجه، ثم اضف طبقة أخرى من الآيس كريم وضعي طبقه اخرى من الكيك مع إضافة القليل من القهوة المذابة.

خامسًا: وفي الخطوة الاخيرة، اغلق قالب الكيك بالبلاستيك وادخليه الفريزر حتى تتماسك وقدميها.

وبهذا لقد وصلنا إلى ختام اعداد آيس كريم التراميسو اللذيذة ونتنمى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا.