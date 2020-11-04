فيديو رد عبدالرحمن المطيري بعد هاشتاق فضح كذابين السناب

رد عبدالرحمن المطيري على هاشتاق فضح كذابين السناب لا سيما الهجوم الذي تعرض له من قبل نشطاء منصات التواصل المختلفة.

ونشر المطيري مقطع فيديو تحدث فيه عن عدد المشاهدات الكبيرة على حسابه رغم قلة عدد متابعيه على سناب شات.

وكانت منصة سناب شات كشفت عن عدد المتابعين الحقيقيين لحسابات مشاهير سناب شات عن طريق الخطأ خلال عملية تحديث المنصة.

وتفاجأ متابعي مشاهير سناب شات من أرقام المتابعين الحقيقيين والتي كشفت كذب الكثير من مشاهير السناب لا سيما مشاهير المملكة العربية السعودية.

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فيديو رد عبدالرحمن المطيري

وتداخلت لدى الكثير من النشطاء عدد المتابعين وعدد المشاهدات على مقاطع الفيديو التي تنشر من حساب المشاهير.

فهناك الكثير من النشطاء يعتقد أن عدد المتابعين القليل جدًا لا يجلب مشاهدات أضعاف أضعاف اعداد المتابعين.

فعلى سبيل المثال كان الجدل قائمًا حول المشهور عبد الرحمن المطيري الذي قال قبل أيام عدة إن عدد مشاهداته وصلت 20 مليون مشاهدة لأحد الفيديوهات، فيما لا يتجاوز عدد متابعيه حوالي 3 مليون متابع.

وعقب كشف العدد الرسمي لمتابعي حساب عبد الرحمن المطيري هاجم النشطاء المطيري مؤكدين أنه أحد الكذابين الذين كذبوا على الشركات التجارية بسبب سرقة اعلاناتهم والترويج لهم.

فضح كذابين السناب

واشتد الهجوم كثيرًا على المطيري الذي أكد أنه لم يرغب بالرد على الهاشتاق والهجوم الذي تعرض عليه الا عندما تم المساس بالمحتوى الذي يقدمه للناس.

وأكد أن المحتوى الذي يقدمه مفيد جدًا ومثير للاهتمام من خلال تتبع قضايا الناس الانسانية والاجتماعية والاقتصادية.

ويحاول المطيري تقديم المساعدات العينية للناس الفقراء ليساعدهم في مواجهة صعوبة الحياة التي يواجهونها في المملكة السعودية.