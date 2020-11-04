مجموعة الاتصالات تنفذ برنامج منح مجموعة الاتصالات للعام 2020

وزعت مجموعة الاتصالات منح مجموعة الاتصالات لعام 2020 وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تنفذه مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية منذ إطلاق البرنامج عام 2010، وللسنة الحادية عشرة على التوالي بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتم توزيع المنح الدراسية على الطلبة المتفوقين والحاصلين على المنحة والبالغ عددهم 677 للعام الحالي منها 343 منحة في التعليم التقني موزعة على أكثر من 30 كلية تقنية وجامعية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة الى 334 منحة للطلبة الأكاديميين الحاصلين على المنحة سابقاً والمستوفين لشروط استمرارها على مدى الأعوام السابقة.

وقال د. محمود أبو مويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي " نشكر مجموعة الاتصالات على الاستمرار بتنفيذ برامجها المجتمعية وأداء دورها التكاملي بجانب القطاع الحكومي، خصوصاً في ظل انتشار ازمة فيروس كورونا والذي أثر بشكل كبير على سير المسيرة التعليمية بشكل وجاهي، واعتمادها على التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد." مثمناً دور مجموعة الاتصالات المجتمعي وتقديمها منح دراسية للطلبة بشكل سنوي، ودعمها المتواصل للأنشطة اللامنهجية في مؤسسات التعليم العالي.

وشدد أبو مويس على أهمية التعليم التقني وضرورة دعم توجه الطلبة لهذا النوع من التعليم، وأوضح ان العالم يتباهى بهذا النوع من التعليم، مؤكداً ان مستقبل التنمية في فلسطين يعتمد على هذا النوع من التعليم.

وقال عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية " يسعدنا استمرار التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونثمن جهودهم المبذولة من اجل تطوير قطاع التعليم في فلسطين بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المواكبة لهذا القطاع، والتي تعمل على تسهيل التحصيل العلمي وتوفير الوقت والجهد لطالبي العلم". مشيراً الى انه كان التحدي الأكبر هذا العام هو استكمال المسيرة التعليمية خلال جائحة كورونا من خلال التعليم الإلكتروني والمنصات الالكترونية لضمان سير العام الدراسي بما يتماشى مع مصلحة الطلبة ودعم التعليم عن بعد، لذلك قمنا في مجموعة الاتصالات والتزاماً منا بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية برفع السرعات لدى أساتذة الجامعات الى 30 ميجا مجانا خلال فترة الازمة، وأطلقنا مؤخرا بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم مبادرة لتطوير التعليم في ظل المشهد الكوروني.

وأضاف العكر استمرينا في مجموعة الاتصالات بالقيام بأداء دورنا الريادي في تمكين الشباب من خلال "برنامج مجموعة الاتصالات للمنح الجامعية والتقنية" منذ أطلقنا البرنامج عام 2010، وقدمت مجموعة الاتصالات (6147) منحة حتى اللحظة، وبلغ اجمالي عدد الخريجين لعام 2020 (816) منهم (704) خريجًا جامعيًا و(112) خريجًا تقنيًا حتى نهاية العام الدراسي المنتهي.

واكد العكر على الاستمرار بتقديم المنح للطلاب الذين حصلوا على المنح الجامعية والتقنية من الأعوام السابقة والمتفوقين اكاديمياً والمستوفين لشروط استمرار المنحة، إضافة الى منح الايتام القاطنين في دور الأيتام، والطلاب من ذوي الإعاقة.

واشادت سماح أبوعون حمد مديرعام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية بالتعاون المتبادل بين مجموعة الاتصالات والكليات التقنية والذي يصب في مصلحة الطلاب من خلال تشجيعهم على اختيار مساقات تقنية توفر لهم فرص عمل فور التخرج، وبناءاً على توجيهات الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعمل على الحد من انتشار البطالة في فلسطين، مشيرة الى هذه التخصصات وهي " إدارة الطعام والشراب، تكنولوجيا هواتف، إدارة اعمال، إدارة و تكنولوجيا صناعة الحجر والرخام، الإدارة واتمتة المكاتب، الاعلام والعلاقات العامة، الأنظمة الذكية في المباني، الاتمتة الصناعية، البرمجيات و قواعد البيانات، التجميل وتصفيف الشعر والعناية بالبشرة، التركيبات الكهربائية، التسويق الالكتروني، التصميم الجرافيكي، التصميم الداخلي – الديكور، التصميم والإنتاج الرقمي، التصنيع الغذائي ،التمريض، الدعم الفني، السكرتاريا والسجل الطبي، السيارات \ هندسة السيارات، العلاج الطبيعي، القبالة،المحاسبة التقنية، المساحة،المونتاج، الهندسة المدنية، اوتوميكاترونكس، تربية الطفل، تصميم وتصنيع الأزياء، تصميم داخلي، تكنولوجيا الاعلام، تكنولوجيا الأجهزة الالكترونية، تكنولوجيا الطاقة الشمسية والمتجددة، تكييف و تبريد، صيانة\ تطبيقات الهواتف الذكية،علاج النطق، فن تصميم وصياغة المعادن الثمينة، فني اسنان، فني الإسعاف والطوارئ، محاسبة تقنية ومساحة جوية\ أرضية.