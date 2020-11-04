الأوقاف بغزة تعلن عن إغلاق 3 مساجد بسبب كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الأربعاء، عن إغلاق ثلاثة مساجد مدة 48 ساعة، في محافظات غزة والشمال وخانيونس.

وأوضحت الأوقاف، أنها أغلقت المساجد بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا لدى بعض روادها، وعدم التزام بعضها بالإجراءات الوقائية.

كما وأعلنت عن إعادة افتتاح مسجدين تم إغلاقها في رفح بعد انتهاء مدة إغلاقهما.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم، عن تسجيل "281" إصابة لتكون أعلى أعداد في الاصابات منذ تفشي الفيروس في قطاع غزة .

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي انه تم اجراء 3521 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية ، وتعافي 130 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبينت الصحة انه تم تسجيل اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 7512 اصابة منها ، 2798 حالة نشطة ، ومتعافين لـ 4677 حالة في حين بلغت أعداد الوفيات 37 حالة .



