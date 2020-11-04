الخارجية الفلسطينية تعلن عن توفير رحلات إلى إسطنبول ودبي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن توفير رحلتين جديدتين إلى إسطنبول التركية وإلى دبي في الامارات العربية.

وذكرت الخارجية، انها بصدد توفير رحلة للملكية رقم 167الى اسطنبول وذلك يوم الاحد القادم الموافق 08/11/2020، وكذلك رحلة للملكية رقم 614 الى دبي يوم الأربعاء المقبل الموافق11/11/2020.

وأكدت على أن جميع الذين سجلوا لديها على منصة التسجيل الاخيرة الى تركيا والذين تم ابلاغهم بالأمس بحصولهم على الموافقات اللازمة للسفر، والذين لم يتمكنوا من شراء التذاكر على رحلة 5/11/2020 ، يستطيعون المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على رحلة الملكية الى اسطنبول يوم 08/11/2020.

كما أكدت الخارجية، أن جميع الذين سجلوا لديها للسفر الى دبي وحصلوا على الموافقات اللازمة ولم يتمكنوا من السفر على متن رحلة 04/11/2020 فانهم يستطيعون المباشرة بالحجز وشراء التذاكر ايضا على متن رحلة الملكية الى دبي يوم 11/11/2020. عبر الرابط (اضغط هنا ).

وأشارت إلى أن حجز التذاكر وشراؤها يبدأ صباح يوم الغد الخميس، او من خلال الاتصال بمركز استعلامات الملكية الأردنية او من خلال وكيل السفر المحلي، حسب الجدول في الصورة ادناه

كما يأمل الفريق تاكيد اجراء الحجز وشراء التذاكر واجراء فحص PCR من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

ونوهت إلى أنه يمكن للذين يرغبون بالسفر الى اسطنبول اجراء فحص كورونا غدًا الخميس الموافق 05/11/2020 ، وفي ذات الوقت يقوموا بعمل حجز مبدئي للمقاعد ريثما يحصلوا على نتيجة فحص كورونا.