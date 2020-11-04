طقس فلسطين: جبهة هوائية باردة وأمطار غزيرة

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الأربعاء، بأن أجواء فلسطين تعتبر في وقت متأخر من هذه الليلة جبهة هوائية باردة نسبياً ورطبة مُرافقة لمنخفض جوي.

وأوضح العلامي، أنه ستهطل أمطار مع منتصف الليل ويوم غد الخميس فوق أجزاء واسعة من البلاد، تكون غزيرة ورعدية أحياناً.

وتتأثر البلاد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية بادرة مع هطول أمطار خلال ساعات النهار في كافة المناطق، حيث يحذر الراصد الجوي من الفيضانات في المناطق المنخفضة.

ومن المتوقع أن يصل المنخفض الجوي إلى ذروته مع ساعات الليل وصباح يوم غد الخميس، ومع ساعات نهار ومساء يوم غد يتراجع تأثير المنخفض ويستقر الجو بشكل مؤقت.

ويتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد، اليوم الأربعاء، بامتداد منخفض جوي بارد نسبيا وماطر، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها بحدود 4-5 درجات، وتتهيأ الفرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا في مختلف المناطق، وأجواء باردة بشكل واضح في الجبال العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال.

في يوم الخميس، يستمر تأثير البلاد بامتداد المنخفض الجوي، وتسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار في شمال ووسط البلاد، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا في مختلف المناطق وأجواء باردة بشكل واضح في الجبال العالية، مع استمرار فرصة هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال.

يوم الجمعة، تسود أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا، وتكون درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة بحدود درجتين، مع فرصة ضعيفة لتساقط زخات محلية خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق صباحا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا في مختلف المناطق وباردة في قمم الجبال، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.