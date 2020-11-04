حملة ترامب تبدأ معركة إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسين

بدأت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية، معركة اعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسين الأمريكية بعدما تلقت شكاوى كثيرة تثير الشكوك حول نتائج الانتخابات في تلك الولاية.

وأشارت الحملة الانتخابية إلى أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم طلب إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسين بعدما أظهرت النتائج فوز بايدن بفارق قليل جدًا وهو أقل من 1% بمعدل 20550 صوت لصالح بايدن.

وحصل بايدن في ولاية ويسكونسين على ٤٩.٤٪ بينما ترامب حصل على ٤٨.٨٪ وفق ابحاث اديسون.

يذكر أن مفوضة الانتخابات بولاية ويسكونسين أكدت أنه إذا كان الفارق بين المرشحين أقل من 1% يمكن للطرف الذي يشعر بالغبن طلب إعادة فرز الأصوات.

وأكد الكثير من المحللين الأمريكيين أن إعادة فرز الاصوات في الولاية سيستغرق وقتا ليس قصيرا، بينما يرى آخرون أنه من المستحيل أن تتغير النتيجة عند إعادة فرز الاصوات لصالح ترامب.