الكشف عن سبب ظهور موجات الراديو في الفضاء وما علاقة المخلوقات الفضائية بذلك ؟

كشفت علماء الفضاء اليوم الأربعاء، النقاب عن سبب وجود موجات الراديو في الفضاء الخارجي، وهو ناجم مغناطيسي "نيوتروني" ويقع داخل مجرة درب التبانة على بعد حوالي 30 ألف سنة ضوئية من كوكب الأرض، بعدما كان يعتقد البعض أنها لمخلوقات فضائية.

وكانت تلك الموجات أقوى انفجار راديو تم اكتشافه على الإطلاق في مجرتنا، أمر مثير لدهشة بحد ذاته !

وتعد الاندفاعات الراديوية السريعة ( FRBs ) من أكثر الانفجارات نشاطًا - والأكثر إيجازًا - للضوء في الكون، وتومض هذه الموجات الراديوية الغامضة عبر الفضاء ألف مرة في اليوم ، وتتجاوز أحيانًا الأرض وتلسكوباتها اليقظة.

وتظهر FRBs وتختفي في أجزاء من الثانية ، لكنها تحزم طاقة أكثر من الشمس التي تطلقها في ثلاثة أيام. تتكرر بعض FRBs على مدار أيام أو شهور. يسافر معظمهم مئات الملايين من السنين الضوئية للوصول إلى الأرض . ولم يؤد أي منها إلى مصدر نهائي في الكون - حتى الآن.

في سلسلة من ثلاث أوراق بحثية نُشرت اليوم (4 نوفمبر) في مجلة Nature ، أبلغ باحثون من الولايات المتحدة وكندا عن اكتشاف FRB الذي لا ينشأ في بعض المجرات البعيدة ، ولكن على بعد 30000 سنة ضوئية في الشمال سماء درب التبانة. ليس هذا فقط هو أول FRB يتم اكتشافه داخل مجرتنا ، ولكنه أيضًا أول من نشأ من جسم معروف في الكون - في هذه الحالة ، جثة نجمية شديدة الممغنطة تُعرف باسم النجم المغناطيسي .

يقدم هذا النجم المحترق - المسمى SGR 1935 + 2154 - أول دليل ملموس على أصول FRBs بعد أكثر من عقد من الغموض ، كما قال دانييل ميشيلي ، المؤلف المشارك لإحدى الدراسات الجديدة ، لـ Live Science.

قال ميتشيلي ، عالم الفيزياء الفلكية في تجربة رسم خرائط كثافة الهيدروجين الكندية (CHIME) ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "هذا هو أقوى انفجار راديو تم اكتشافه على الإطلاق في مجرتنا ، وهو مثير بحد ذاته" "لكن الآن لدينا أخيرًا دليل على شيء واحد على الأقل يمكنه إنتاج FRBs. كانت Magnetars بالفعل أحد المرشحين الرئيسيين ، لذا فهي تأكيد جيد لنظرياتنا."

عندما تتجشأ النجوم الميتة

تقع في حضن من السوبرنوفا بقايا (المقبرة غازي تركها في مهب، وبصرف النظر نجوم) في كوكبة Vulpecula، SGR 1935 + 2154 اشتعلت أول انتباه العلماء في عام 2014 عندما بدأ الرمي قوية الأشعة السينية و أشعة غاما البقول في اتجاه الأرض. مع استمرار الانفجارات ، حدد علماء الفلك الجسم على أنه نجم مغناطيسي.

النجوم المغناطيسية هي نوع من النجوم النيوترونية - النواة المنهارة لنجم كان يومًا ما قويًا والذي يحزم حوالي ضعف كتلة شمس الأرض في كرة لا يزيد عرضها عن مدينة. عندما تكون هذه الكرات محاطة بمجال مغناطيسي قوي بشكل خاص - أقوى تريليونات المرات من مجال الأرض - يطلق عليها العلماء اسم مغناطيسي .

لآلاف السنين بعد تكوينها ، تدور هذه الأجسام المزاجية خلال فترات من النشاط العنيف ، وتبث نبضات قوية من الأشعة السينية وأشعة غاما إلى الكون من حولها على فترات عشوائية على ما يبدو. تستضيف مجرة ​​درب التبانة حوالي 30 نجمًا مغناطيسيًا معروفًا ، ولكن لم يقم أي منها ببصق أي شيء يشبه FRB في نوبات الغضب عالية الطاقة.لا شيء ، باستثناء SGR 1935 + 2154. في 28 أبريل 2020 ، اقتحم النجم المغناطيسي فترة جديدة من النشاط ؛ من بين الإشعاعات التي أطلقها كان FRB - نقطتان من طاقة الراديو الساطعة ، واحدة تدوم 0.58 مللي ثانية والأخرى 0.33 ، مع حوالي 30 مللي ثانية بينهما. كتب الباحثون أن الانفجار القصير كان أكثر سطوعًا بـ 4000 مرة من أي نبضة راديوية أخرى تم تسجيلها في مجرة ​​درب التبانة.

وأكد اثنان من التلسكوبات الراديوية المنفصلة FRB: CHIME ، ومقرها في تلال كولومبيا البريطانية ، والمسح للانبعاثات الراديوية الفلكية العابرة 2 (STARE2) ، وهي مجموعة من ثلاثة تلسكوبات مقرها في جنوب غرب الولايات المتحدة. تتبعت كلتا المؤسستين FRB إلى نفس المنطقة من السماء ، محددين بدقة النجم المغناطيسي الذي أعيد تنشيطه حديثًا.

وفقًا للباحثين ، فإن هذا دليل ، أخيرًا ، على أن النجوم المغناطيسية النشطة قادرة على توليد FRBs أثناء نوبات الغضب عالية الطاقة. قال الباحثون إنه بالنظر إلى أن ما يصل إلى 50٪ من جميع النجوم التي تموت في انهيار لبها يمكن أن تتحول إلى نجوم مغناطيسية ، فهناك أكثر من نجوم مغناطيسية كافية في الكون لتفسير كل FRB مرصود. ومع ذلك ، أقر كلا الفريقين بأنه قد تكون هناك أجسام أخرى في الكون تغذي أيضًا FRBs.

نقطة واحدة مزعجة حول مجرة درب التبانة المغناطيسية FRB: كان ناتج الطاقة المقدر أقل بكثير من أي FRB آخر تم اكتشافه خارج مجرتنا. كتب الباحثون أنه من "المحير" أيضًا أن أيا من النجوم المغناطيسية الثلاثين الأخرى المعروفة في مجرة ​​درب التبانة لم يطلق من قبل طاقات تشبه FRB من قبل.

وخلص الباحثون إلى أنه من المستحيل استبعاد الأحداث الكونية الأخرى مثل محركات FRB المحتملة ، مثل اصطدام نجمين نيوترونيين ببعضهما البعض ، أو بعض ثورات الثقوب السوداء . ولكن في الوقت الحالي ، على الأقل ، من الآمن أن نقول إن بعضًا من أغرب نجوم الكون مسؤولة عن بعض أغرب عروض الضوء.