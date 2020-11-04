تسجيل 60 إصابة بفيروس كورونا في خانيونس

أعلنت لجنة الطوارئ في خان يونس، اليوم الأربعاء، تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة جنوب قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة، أن 20 إصابة سجلت في الدورة الثانية من أمس الثلاثاء، و40 في الدورة الأولى من يوم الأربعاء.

اليوم، أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن تسجيل "281" إصابة لتكون أعلى أعداد في الاصابات منذ تفشي الفيروس في قطاع غزة .

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي انه تم اجراء 3521 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية ، وتعافي 130 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبينت الصحة انه تم تسجيل اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 7512 اصابة منها ، 2798 حالة نشطة ، ومتعافين لـ 4677 حالة في حين بلغت أعداد الوفيات 37 حالة .