أقوى طريقة عمل حلوى كاسترد بالبسكويت في البيت ، حيثُ نالت كاسترد بالبسكويت شهرة واسعة بين الأسر العربية ، ويعود ذلك إلى طعمها اللذيذ والشهي والمقاوم ، ويقدم الأشخاص الحلوى على موائد الطعام لاسيما في المناسبات العامة والخاصة ، كما تفوقت على العديد من الحلويات بسبب قوة طعمها ومنظرها الجميل.

وفي هذه المقالة الرائعة وضعنا لحضراتكم أبرز خطوات اعداد حلوى كاسترد بالبسكويت مع مكوناتها، علمًا أن اعداد الحلوى بسيط ويمكن لأي شخص أو ربات البيوت أن تصنعها في المطبخ دون أي عناء أو جهد كبير سوى أن تطبيق تلك الخطوات كما هي هنا.

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ولهذا قمنا بوضع مقادير كاسترد بالبسكويت وأبرز خطوات طريقة تحضيرها كما هو موجود في المقالة.

مكونات حلوى كاسترد بالبسكويت :

أولاً: ملعقتان كبيرتان من الكاسترد.

ثانيًا: بسكويت.

ثالثًا: كوبان من الحليب.

رابعًا: سكر.

طريقة عمل كاسترد بالبسكويت :

أولاً: وفي الخطوة الأولى من اعداد كاستر بالبسكويت ، يترتب على صانعها أن يحضر وعاء كبير نخلط فيه كل من الحليب والكاسترد والسكر ونحرك هذه المكونات جيدًا حتى تتمازج مع بعضها.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى، يجب تحضير صينية نصف فيها البسكويت في أسفلها ثم نسكب طبقة من الكاسترد الذي حضرناه، ثم طبقة من البسكويت، ونكمل في صنع الطبقات حتى تنتهي الكمية.

ثالثًا: وفي آخر خطوة من اعداد الحلوى، اضع الطبق في الثلاجة حتى يبرد وتقدم حلوى كاسترد بالبسكويت باردًا.

ولقد وصلنا إلى نهاية تلك المقالة التي نالت إعجابكم ، ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا.

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