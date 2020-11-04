شومان: اضراب الاسير الاخرس الاسطوري أعاد قضية الاسرى للواجهة العالمية

أكد رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان، أن الاضراب الاسطوري المستمر للأسير ماهر الأخرس لليوم الـ 101 أعاد قضية الأسرى إلى الواجهة العالمية بإضرابه، قائلًا: "ما من بيت في العالم لم يسمع بالصمود الأسطوري والفردي لهذا البطل".

وأضاف شومان في تصريحات لإذاعة صوت القدس: "إن الأسير الأخرس شكل صمودا اسطوريا على مرأى ومسمع المؤسسات الدولية والحقوقية ويصر على مطالبه بالإفراج ورفض الاعتقال الإداري".

وأشار إلى أن ما يجري للأسير الاخرس في سجون الاحتلال جريمة يندى لها الجبين، لافتًا إلى أن مصلحة السجون لا تريد أن يكتب انتصار جديد للحركة الاسيرة وتريد اخضاع الاسرى؛ إلا أن صمود الأسير الأخرس سيقلب الطاولة عليهم وسينتصر باذا الله.

الأسير ماهر الاخرس

وطالب شومان، الكل الفلسطيني بمساندة الأسير الأخرس وأن يشكلوا بفعالياتهم ضغطا على الاحتلال ومحاكمه الظالمة للاستجابة لمطالب الأسير العادلة بالإفراج عنه، قائلًا: "يجب أن يكون هناك تحركا حقوقيا ودبلوماسيا على أعلى المستويات الفلسطينية والعربية والدولية".

وفيما يتعلق بإصابة 73 اسيرًا بفيروس كورونا في سجن جلبوع قال: "هناك إصابات جديدة في سجون عوفر ومجدو وريمون، وتم أخذ عينات عشوائية للفحص لأكثر من 120 أسيرا من عشرة أقسام في سجن عوفر، والسؤال لماذا لم تتم هذه الفحوصات خلال الأشهر الماضية".

وحمل شومان، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى في سجن عوفر، لأن وجود إصابات بين كبار السن والمرضى في السجن يزيد من احتمالية ارتقاء شهداء بين الأسرى.