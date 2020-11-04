حملة بايدن: اليوم سنحسم نتيجة الانتخابات وسنفوز بالرئاسة

أكدت مديرة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي جو بايدن، جين أومالي ديلون، أن المرشح الديمقراطي على طريق الفوز بالانتخابات الرئاسية ضد دونالد ترامب.

وشددت ديلون في تصريحات صحفية انتشرت اليوم الاربعاء أنه سيحسم الرئاسة الأميركية اليوم الأربعاء.

وتوقعت مديرة حملة بايدن إلى أن المرشح الديمقراطي سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي الأربعاء، مما يعني أنه سيحسم سباق الرئاسة.

وتعهد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، الأربعاء، بأن حملته "لن يهدأ لها بال حتى احتساب كل صوت.

وفي الوقت ذاته أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا لوقف عملية فرز الأصوات.

ووصفت ديلون تصريح ترامب بأنه "شائن وغير مسبوق وغير صحيح"، مشيرة إلى أنها سوف تتصدى لأي جهود من حملة ترامب للذهاب إلى المحكمة العليا الأمريكية لمنع فرز الأصوات.

وقالت يلون إن حملة بايدن لديها "فرق قانونية تقف على أهبة الاستعداد للانتشار لمقاومة هذا الجهد.. وسينتصرون".

نتائج الانتخابات الامريكية 2020 - 2021

وأفرزت لجنة الانتخابات الامريكية نتائج 45 ولاية من اصل 51 ولاية أمريكية أظهرت تلك النتائج فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ 238 صوتًا، بينما حقق ترامب حتى الآن 213 صوت.

وفي حال وصل أحد المرشحين إلى 270 صوتًا يعتبر فائز بالانتخابات الأمريكية ومن المتوقع أن يتم فرز باقي الولايات صباح الخميس (5-11-2020) بتوقيت الولايات المتحدة الامريكية.