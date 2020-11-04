صحة غزة تعلن توقف محطة توليد الاكسجين في مستشفى شهداء الاقصى

أعلن مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة في قطاع غزة م. بسام الحمادين، اليوم الأربعاء، عن توقف محطة توليد الاكسجين في مستشفى شهداء الاقصى، محذرًا من تداعيات خطيرة على مرضى العناية المركزة والاطفال الخدج في الحضانات وعمليات الولادة.

وأوضح الحمادين، أن محطة الاكسجين قبل توقفها تعرضت خلال الايام السابقة الى اعطال وتطلب اصلاحها مواد وقطع غيار متوفرة في مخازن شركة صندوقة بالقدس.

وبيّن أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تماطل في اعطاء الموافقة لشركة صندوقة لإدخال المواد اللازمة لإصلاحها تسبب في توقف محطة الاكسجين مساء اليوم.