البزم يوضح سبب تخفيف اجراءات اغلاق بعض المناطق في القطاع

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، أن تخفيف اجراءات اغلاق بعض المناطق في القطاع بسبب فيروس كورونا أخضعت لدراسة متأنية مع اللجان (الشعبية والمخاتير والوجهاء).

وأوضح في تصريحات لاذعة صوت القدس: أن الإجراءات التي اتخذناها في قطاع غزة هي إجراءات عالمية، وتشديدها يكون للضرورة لمنع تفشي الوباء.

وقال البزم: "نسعى لتكثيف الجهد بتوعية المواطنين واتخاذ القرار بتخفيف الإجراءات تلبية لاحتياجات المواطنين".

وأشار إلى أن وزارة الداخلية توازن بين تشديد الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين؛ لافتًا إلى وجود تقييم مستمر ودائم لكافة الإجراءات الوقائية.

وأضاف البزم: "الأساس في مواجهة فيروس كورونا هو وعي المواطنين فلا بد للمواطن أن يعي جيدا خطورة الوضع الحالي"، مبينًا أن بعض المواطنين لا زالوا يتعاملون بلا مبالاة واستهتار مع الوباء، وطالما لا يوجد لقاح لفيروس كورونا الكل مطالب بالإجراءات الوقائية لأنها هي الحل لعدم انتشار الفيروس.