لجنة دعم الصحفيين تطالب بوقف جرائم الاحتلال اتجاه الصحفيين الفلسطينيين  

أكد منسق لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين في غزة، اليوم الأربعاء، أن هناك تقصير واضح من قبل المؤسسات الدولية والحقوقية تجاه الصحفي الفلسطيني، موضحًا أن اللجنة طالبت بملاحقة قادة الاحتلال الاسرائيلي بوقف ارتكاب الجرائم اتجاه الصحفيين، لكن دون جدوى.

وأوضح المصري حول اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في حديثٍ لإذاعة صوت القدس، أن اللجنة رصدت سلسلة طويلة من الانتهاكات التي طالت الصحفيين والمؤسسات الصحفية في فلسطين والتي تستوجب حملها للمحاكم الدولية ووضع حد لها.

وبيّن أن قوات الاحتلال تواصل جرائمها بحق الصحفيين مع سبق الإصرار والتعمد.

وأشار المصري، إلى أنه منذُ العام 2000، استشهد ما يقارب 46 صحفي بنيران الاحتلال، فيما اعتقل العشرات، وما زال 23 صحفيا داخل سجون الاحتلال.

ولفت إلى أن الاحتلال يمنع الصحفيين من التنقل عبر الحواجز الصهيونية المنتشرة في مدن وقرى الضفة المحتلة، ويمنعهم من التنقل بين غزة والضفة.

وذكر المصري، أنه يوجد انتهاكات "إسرائيلية" يوميًا تمارس بحق الصحفيين، والتي يراد بها طمس وإخفاء الحقيقة، وجريمة فقئ عين الصحفي معاذ عمارنة وعطية دروش شاهد على ذلك، اثناء تغطيتهم الميدانية.

كما وشدّد على أن المطلوب توحيد الصوت تحت صوت واحد ونقابة موحدة، لتقديم جرائم الاحتلال بحق الصحفيين للعدالة الدولية.