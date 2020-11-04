طريقة عمل السينابون بسهولة في البيت وإليك مكونات الحلوى

طريقة عمل حلوى السينابون بسهولة في البيت ، حيثُ يبحث المواطنين في محركات البحث خاصة في موقع جوجل عن خطوات اعداد السينابون ويعود سبب وراء ذلك إلى طعم الوجبة اللذيذة ورائحتها النافذة، وبخصوص طريقة اعدادها سهلة وبسيطة جدًا، وهي لا تحتاج إلى أي عناء أو جهد كبير.

ونحرص في هذه المقالة الرائعة إلى توفير طريقة عمل حلوى السينابون لذيذة الطعم ، بطريقة مبسطة حيثُ يمكن لكافة الافراد فهمها وحفظ المكونات والخطوات على ورقة أو دفتر خاصة بحيث يمكن لحضراتكم العودة إليها وقتما تشاءون.

وسنبدأ في مكونات أو مقادير السينابون ثم الانتقال إلى طريقة عملها.

مكونات حلوى السينابون :

أربع ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

ثلث كوب من الزبدة المذابة.

بيضة واحدة.

ثلث كوب من السكر.

.خليط السكر للعجين المفرود:

ملعقة صغيرة من الملح

زبدة مذابة.

أربع ملاعق من القرفة.

ثلاثة أرباع الكوب من السكر.

مكونات صلصة السينابون :

كوب ونصف من السكر البني.

ربع كوب من شراب الذرة.

كوب ونصف من جوز البيكان المقطع لقطع كبيرة.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة عمل السينابون :

أولاً: في المرحلة الأولى : قم بوضع مكونات العجين ماعدا الدقيق وخلط جميع المكونات بالخفاقة اليدوية، ثم أضاف كوبين من الدقيق وتقليب المكونات حتى يمتزج الخليط.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى، أضاف كمية الدقيق المتبقية بالتدريج مع العجن حتى تكون عجين ناعم أملس، علمًا أنه يمكن استعمال العجانة الكهربائية.

ثالثًا: وفي الخطوة الثالثة ، ضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت وتغطيتها وتركها لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها وتختمر ومن ثم عجنها مرة ثانية بلطف لإخراج الهواء منها وتركها لمدة أربعين دقيقة، ثم فرد العجين على شكل مستطيل بالطول.

رابعًا: وهي من الخطوات الهامة ، قم بدهن وجه العجينة بالزبدة المذابة ورش القرفة المطحونة والسكر البودرة.

خامسًا: لف العجين على شكل إسطوانة (رول) ومن ثم تقطيعها إلى قطع بسمك مناسب، ثم ضع مقادير الصلصة من السكر البني والزبدة والملح وجوز البيكان وشراب الذرة في قدر على النار والتقليب حتى يصبح لون الخليط بنياً فاتحاً.

سادسًا: قم بتحضير قوالب المافن ودهنها بالزبدة، ثم ضع مقدار ملعقة كبيرة من الصلصة في قوالب المافن ووضع قطعة من العجينة المقطعة فوق الصلصة.

ترك العجينة بالقوالب وتغطيتها لمدة أربعين دقيقة.

سابعًا: وفي المرحلة الأخيرة، قم بوضع القوالب في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة خمس وثلاثين دقيقة.وهنا قد وصلنا إلى ختام طريقة تحضير السينابون ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا.

