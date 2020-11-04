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سلطة الطاقة تؤكد على تسعيرة كهرباء المولدات في غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:39 - 04 نوفمبر 2020
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تقارير
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أكدت سلطة الطاقة بغزة،  اليوم الاربعاء، على الاتفاق الذي تم مع أصحاب المولدات بأن يكون التحاسب على الاستهلاك بتسعيرة 2.5 شيكل للكيوواط ساعة.

واشترطت الطاقة في بيان صحفي لها، أن يكون ذلك على شكل دفعة تحت الحساب إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة بالخصوص من أعمالها

ونوهت الى انه تم تخصيص رقم واتس أب للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الخصوص وهو 00970593606550

ولفت أنه يجب ان تتضمن رسالة الشكوى البيانات التالية:

• اسم المشتكي ثلاثي

• رقم جوال المشتكي

• المحافظة والمنطقة وأقرب معلم (مسجد/ مدرسة/ مؤسسة)

• اسم المشكو ضده (صاحب المولد أو من يمثله)

• رقم جوال المشكو ضده

• طبيعة المخالفة / أو توقيت قطع التيار ومدته

 

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