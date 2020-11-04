سلمي: الاحتلال لا زال يمعن في عدوانه ضد ماهر الأخرس وجميع الأسرى

أكدت اللجنة الشعبية لنصرة الأسير ماهر الأخرس، أن سلطات الاحتلال لا زالت تمعن في عدوانها بحق الأسير ماهر الاخرس وجميع الأسرى.

وشدد الناطق باسم اللجنة طارق سلمي، على أن انتقال عدوى "كوفيد 19" لأسرانا هو نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون التى أهملت وتقاعست في اتخاذ إجراءات الوقاية داخل الأقسام ومنعت إجراء الفحوصات الطبية للازمة وكان الإستهتار سيد الموقف من قبل الإطباء وهم شركاء في هذه الجريمة لأن هناك مخالفة واضحة للقواعد المهنية والطبية.

وطالب سلمي، منظمة الصحة العالمية بإرسال لجان إلى السجون لمعاينة حجم الجريمة وتوفير الحماية والرعاية الطبية لأسرانا.

وأكد أن الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم 101 على التوالي مستمر في معركته حتى تحقيق مطلبه وهو إسقاط سياسة الاعتقال الإداري ، ونحذر الإحتلال من استخدام التغذية القسرية بحقه

وطالب سلمي، المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بتفعيل جهودها لحماية ماهر الأخرس وانقاذه.