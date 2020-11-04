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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير إلى 115

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:52 - 04 نوفمبر 2020
ازمير ازمير
تقارير
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أعلنت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب ولاية إزمير إلى 115 قتيلا، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

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