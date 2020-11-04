ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير إلى 115

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب ولاية إزمير إلى 115 قتيلا، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.
رابط الفحص: موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار شهر 10/2020
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