الخارجية تحصل على الموافقات اللازمة لسفر الطلبة الدارسين بجامعات الاردن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله، اليوم الأربعاء، حصولها على الموافقات اللازمة لسفر الدفعة الثالثة والأخيرة من الطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية، المختصة لدخول الدفعة الثالثة والاخيرة من طلبتنا الدارسين في الجامعات والكليات والمعاهد الاردنية الى الاراضي الاردنية للالتحاق بدراستهم، وهم الذين سجلوا لدينا على المنصة الاخيرة بمن فيهم الطلبة الجدد، وذلك صباح يوم الاثنين القادم الموافق 9/11/2020.

وأكد الفريق أنه بإمكان الطلبة الذين حصلوا على موافقات سابقة ممن سجلوا لدينا على المنصة الاولى واكدوا لنا حديثا رغبتهم بالسفر بإمكانهم المغادرة للالتحاق بدراستهم مع الدفعة الثالثة.

ودعت جميع الطلبة المسجلين لديها الذين سيسافرون يوم الاثنين القادم اجراء فحص الكورونا صباح يوم الاحد القادم الموافق 8/11/2020، والحصول على نتيجة الفحص الرسمية مطبوعة صباح يوم الاثنين، والتواجد في الاستراحة في تمام الساعة 12 ظهرا.