حماس تلتقي الجهاد الإسلامي في لبنان ويدعوان لتفعيل هيئة العمل الوطني المشترك

التقى وفد قيادي من حركة حماس في لبنان برئاسة نائب المسؤول السياسي للحركة جهاد طه، ومسؤول العلاقات اللبنانية أيمن شناعة، اليوم الأربعاء، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ إحسان عطايا، بحضور مسؤول العلاقات الوطنية والخارجية شكيب العينا، ومسؤول العلاقات في صيدا الأخ جهاد محمد، حيث تناقش المجتمعون في مستجدات القضية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية بين الجانبين.

واتفق المجتمعون على أن الوضع الحرج الذي تمر به القضية الفلسطينية، ولا سيما بعد موجات التطبيع مع الكيان الغاصب، تتطلب المزيد من الوحدة والتنسيق مع الفصائل كافة والعمل على تحقيق المصالحة الفلسطنيية، من أجل مواجهة كافة التحديات.

وطالب الجانبان وكالة الأونروا بالعمل الجاد من أجل إطلاق حملة تساهم في التخفيف من معاناة اللاجئين، ولا سيما بعد الأوضاع الاقتصادية والصحية التي يمر بها لبنان الشقيق، مشيدين بالأدوار الطيبة التي تؤديها المؤسسات الصحية والاجتماعية في كافة المخيمات.

وأبدى الجانبان حرصهما على تفعيل هيئة العمل الفلسطيني المشترك لكي تقوم بدورها المنوط بها خصوصا في هذه المرحلة الحساسة، كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

كما حيا الجانبان الأسير ماهر الأخرس الذي يواجه السجان الاسرائيلي بأمعائه الخاوية، مطالبين بضرورة التحرك العاجل من أجل إنقاذه، وشددوا على أن المقاومة هي الطريق الأقصر لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال الغاصب.