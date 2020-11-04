العمادي يعلن بدء توزيع المنحة القطرية 100 دولار

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بدء عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة منذ صباح اليوم الأربعاء.

وقال العمادي في تصريح صحفي، إن المساعدات النقدية ستقدم لـ 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وأضاف أن عملية التوزيع تتم من خلال فروع بنك البريد في محافظات القطاع، بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة.

ولفت العمادي، أن عملية التوزيع تجري ضمن إجراءات وقائية مشددة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الجسدي في ظل انتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.