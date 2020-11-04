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إطلاق صاروخين تجريبيين من قطاع غزة باتجاه البحر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:37 - 04 نوفمبر 2020
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تقارير
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كشف موقع "مفزاك درومي" العبري عن إطلاق صاروخ تجريبي من قطاع غزة باتجاه البحر مساء اليوم الأربعاء.

وقال الموقع أن إطلاق الصاروخ يأتي في إطار تجربة الوسائل القتالية من القطاع، متهما حماس بالوقوف خلفها.

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