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"التنمية" تعلن إعادة فتح دور الحضانة في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:19 - 04 نوفمبر 2020
دور الحضانة دور الحضانة
تقارير
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أعلنت التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم فتح دور الحضانات المرخصة من قبل الوزارة بجميع المحافظات.

ونوهت الوزارة أنه سيتم السماح بفتح الحضانة بعد التوجه للوزارة للتوقيع على الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا.

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