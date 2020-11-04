"التنمية" تعلن إعادة فتح دور الحضانة في غزة

أعلنت التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم فتح دور الحضانات المرخصة من قبل الوزارة بجميع المحافظات.

ونوهت الوزارة أنه سيتم السماح بفتح الحضانة بعد التوجه للوزارة للتوقيع على الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا.