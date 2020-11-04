تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية On Sport

قناة أون تايم سبورت الرياضية On Sport، نقدمها لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حث تعرض قناة أون تايم سبورت، مباريات محلية والعالمية ، بحسب مشاركة المنتخب المصري قبل ذالك في جميع مبارياته ، وتشتري المباريات. من الدوري الأوروبي، حقوق بث المباريات وعرضها على شاشتها بشكل مجاني ،وتنقل اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 أهو مباريات الفريق المصري الزمالك ضد الرجاء المغربي ضمن إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في ديارة بالقاهرة.

نشأة قناة أون سبورت الرياضية

أون سبورت اشتراها رجل الأعمال الكبير أبو هشيمة من ساويرس ، وطورها لتكون من أكبر القنوات وأكثرها استمرارًا في مصر. يتابع الملايين اون تايم سبورت من خلال اشتراكها ودمجها اون سبورت مع اون تايم لتكون في لباسها الحالي من اقوي القنوات الرياضية المصرية وازدادت شعبيتها وازداد عدد متابعيها، مع نقل المباريات المحلية ، وشرائها الدائم لحقوق بث مباريات الدوري ، وتشتري حقوق بث المباريات الدولية ، لاكتساب المزيد من الشعبية والجماهير ، تبث عبر القمر الصناعي المصري نايل سات مجانًا ، على تردد قمرها الصناعي ، وكذلك عمل التردد الأرضي لجذب المزيد من المتابعين.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي

نعرض لكم جدول مكون من التردد الخاص بالقناة والتي يمكنكم من الان متابعة اهم برامج ومباريات اليوم عليها.

القمر الصناعي التردد الحالي معامل تصحيح الخطأ الترميز

النايل سات 10853 H 5/6 27500

إذا كان تليفزيونك به هوائي داخلي ، افصل “كابل الدش” ، ثم قم بتشغيل الهوائي الداخلي في التليفزيون ، وابحث عن ترددات VHF و UHF ، وسيعطيك التردد الأخير صورة أوضح وأفضل ، ومع البحث عنك سوف تجد القنوات الأرضية.

إذا كان التلفزيون لا يحتوي على هوائي داخلي أو إذا كنت تعيش في منطقة بها أبراج سكنية ضخمة تمنع الاستقبال، فافصل طبق الدش، وجلب “جاك” التليفزيون بمكان لكلا طرفي السلك ، ثم أحضر القديم سلك هوائي أو سلك عادي للطرفين وقم بتوصيل السلك بـ “جاك” بشرط أن يكون طرف السلك في إحدى نوافذ منزلك أو الشرفة ، ثم ابحث في تردد UHF من خلال جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، وسوف تقوم بذلك. البحث عن القنوات الأرضية.

مباراة الزمالك والرجاء المغربي

تنقل المباراة عبر شاشة بي أن سبورت 7 بشكل رسمي مع الأستوديو التحليلي كامل ، ولكن القناة غير مفتوحة أو مجانية ، في موعدها المحدد الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر ، علماً أن الزمالك فاز في اللقاء الماضي خارج ديارة ومن المنتظر أن يلعب النهائي امام الأهلي المصري.