زلزال إزمير: انتهاء عمليات البحث والإنقاذ

أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، "آفاد" محمد غوللو أوغلو، اليوم الأربعاء 4/11/2020، انتهاء عمليات البحث والإنقاذ، جراء زلزال إزمير، في كافة المباني المهدمة.

وأشارت "آفاد" الأربعاء، إلى أن عدد قتلى الزلزال الذي وقع الجمعة الماضي، ارتفع إلى 114، حيث أعقبته ألف و713 هزة ارتدادية، 45 منها تجاوزت قوتها الـ4 درجات.

وأوضحت أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ ألفًا و35، منهم 898 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 137 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقع الزلزال بقوة 6.6 درجة قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير المطلة على بحر إيجة، غرب تركيا.