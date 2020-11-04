ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

إخطارات بهدم تجمعات سكنية في الاغوار

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:16 - 04 نوفمبر 2020
مواجهة مخططات الضم في قرية فصايل بالاغوار (15) مواجهة مخططات الضم في قرية فصايل بالاغوار (15)
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 4/11/2020، عدة تجمعات سكنية في الأغوار الشمالية، وأخطرت سكانها بالإخلاء.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات لمراسلتنا، إن طواقم الاحتلال داهمت تجمعات البرج، والميتة، والفارسية، وأخطرت عددا من العائلات شفهيا بإخلاء مساكنهم؛ بحجة التدريبات العسكرية.

وأضاف بشارات، أن عدد العائلات التي تم إخطارها بالإخلاء في منطقتي البرج والميتة يبلغ 14 عائلة، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، كما تم إخطار المواطن نمر أبو علاية من خربة الفارسية بإخلاء مسكنه، وإزالة ثلاث خيام، بحجة أن الدبابات ستمر من هذه المنطقة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات