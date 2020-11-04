"دعم الصحفيين" تعقد حلقة نقاش في اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب

تعقد لجنة دعم الصحفيين، يوم غدٍ الخميس 5/11/2020، حلقة نقاش على شرف اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الاعلاميين الفلسطينيين.

ودعت اللجنة في بيان صحفي، وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية إلى المشاركة في حلقة النقاش في تمام الساعة 11:00صباحا تحت شعار (معاً لتوفير بيئة آمنة للصحفيين.. معاً لحماية الصحفيين من اعتداءات الاحتلال).

ويُحاضر في الندوة نُخبة من الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين بالمحافظات الشمالية والجنوبية.

ونشرت اللجنة رابط الندوة عبر زووم

Meeting ID: 859 475 9713

Passcode: b6aM1v



