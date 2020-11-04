700 شيكل.. صرف مساعدات متضررو كورونا "الأحد" لكل المحافظات

أكد وزير العمل برام الله د. نصري أبو جيش، اليوم الأربعاء 4/11/2020، أنه سيتم صرف مساعدات لـ68 ألف عامل من المتضررين من جائحة كورونا، مساعدة من البنك الدولي، وسيتم صرفها حتى نهاية العام على 7 دفعات، وكل دفعة 10 آلاف عامل، الأحد المقبل.

وأوضح أبو جيش في تصريحات متلفزة، أنه جرى اعتماد في الجلسة مجلس الوزراء، الأسبوع الحالي، قوائم مساعدات لـ10 آلاف اسم من المتضررين من جائحة كورونا، حيث سيتم صرف 700 شيقل لكل عامل وستبدأ عملية الصرف يوم الأحد المقبل. مشيرا الى أن القوائم مجهزة ولكن بقيت الأمور الفنية مع البنوك.

وقال:"العامل الذي لا يحصل على مساعدة هذا الأسبوع، سيأتي دوره بالدفعة الثانية أو الثالثة أو غيرها، ونحن نعمل على تغطية جزء كبير من العمّال، ونقوم بعمليات تدقيق ميدانية، وقمنا بتقسيم الدفعات لكي لا نخلق أزمة وتزاحم على البنوك."

وأوضح أنه لا يوجد ترتيب معين في تقديم المساعدات، وستتم بشكل عشوائي للعمال، وستغطي كل محافظات الوطن، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من عدة وزارات منها الحكم المحلي والعدل والمالية والتنمية بالإضافة إلى البنك الدولي، وتم وضع معايير محددة للتوزيع.

وأضاف أبو جيش: ومن ضمن المعايير، أن يكون العامل يعمل في السوق المحلي، وأن يكون عمره من (18-65)، وأن يكون من غير المستفيدين سابقا من أي منحة أخرى، أو يتقاضى رواتب أخرى أو أشباه رواتب، وستكون المساعدة لفرد واحد من كل أسرة.

وأكد، أن العامل الذي لم يحصل على مساعدة من وقفة عز، بالتأكيد سيحصل عليها هذه المرة.

وعن آليه الصرف، قال أبو جيش: سيصل كل مستفيد رسالة على الهاتف النقال تفيد بأن لكم استفادة بقيمة 700 شيقل عليك استغلالها خلال اسبوعين من البنك الذي ستحدده المالية لاحقا.