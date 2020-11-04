استطلاع يكشف خيارات "الإسرائيليين" بين ترامب وبايدن

أكد استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الأربعاء 4/11/2020، أن غالبية "الإسرائيليين"، يُفضلون فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية.

وأفاد الاستطلاع الذي أجراه معهد "بانيل بوليتكس" للاستطلاعات، أن غالبية كبيرة في الجمهور الإسرائيلي تفضل فوز ترامب بولاية ثانية بنسبة 57 في المئة من عموم المشاركين في الاستطلاع وبأغلبية 84 في المئة من الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم يمينيون، مقابل 5 في المئة فقط ممن عرّفوا أنفسهم كيمينيين قالوا إنهم سيصوّتون لجو بايدن.

في المقابل حصل بايدن على تأييد 23 في المئة من مجمل المشاركين في الاستطلاع.

وقال 57 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع، إنهم كانوا سيصوّتون لدونالد ترامب لو كانوا يملكون حق التصويت، فيما قال 23 في المئة منهم فقط إنهم كانوا سيصوّتون لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تشير فيه الاستطلاعات الأميركية لتقدّم جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب.

وتناول الاستطلاع أيضاً توجهات التصويت في حال جرت الانتخابات في إسرائيل، وتبين أن معسكر اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو سيكون قادراً على تشكيل حكومة ائتلاف يميني.

ويحصل "الليكود" بحسب الاستطلاع على 29 مقعداً، بينما يحصل حزب "يمينا" بقيادة نفتالي بينت على 22 مقعداً. ويحصل حزب "شاس" للحريديم الشرقيين على 8 مقاعد، بينما يحصل حزب "يهدوت هتوراة" للحريديم الأشكناز على 7 مقاعد.

وتتيح هذه النتائج لـ"الليكود" برئاسة نتنياهو تشكيل حكومة جديدة بأغلبية 66 صوتاً من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي.

في المقابل، بيّنت نتائج الاستطلاع استمرار تراجع حزب "كاحول لفان" بقيادة الجنرال بني غانتس إلى 9 مقاعد، بينما يحصل حزب "ييش عتيد تيلم" على 19 مقعداً، وتتراجع القائمة المشتركة للأحزاب العربية إلى 12 مقعداً. ويحصل حزب ليبرمان على 8 مقاعد، بينما تحصل حركة ميرتس اليسارية على 6 مقاعد لا غير.