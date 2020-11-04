القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء البيضاوي وتردد مجاني

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء اليوم في دوري أبطال أفريقيا، من أهم المواضيع التي يبحث عنها عشاق الدائرة المستديرة، بشكل عام، ومحبي كرة القدم في أفريقيا.

وتحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء البيضاوي، والتردد المجاني، الذي يسمح بالمتابعة، وذلك بعد التعرف على التقارير الهامة، التي تشير إلى عرض المباراة على قناة أون تايم سبورت، على التردد الأرضي وليس الفضائي، وعليكم ضبط التردد بشكل صحيح من أجل المتابعة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء

تردد قناة اون تايم سبورت

موعد مباراة الزمالك والرجاء اليوم

فرص نادي الزمالك ونادي الرجاء للوصول للنهائي

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء

قناة مشفرة على النايل سات، وهي قناة بي إن سبورت 7

قناة مجانية على التردد الأرضي وهي أون تايم سبورت

تردد قناة اون تايم سبورت

تردد أرضي ديجتال الحيز الأرضي 32 UHF

تردد أرضي أنالوج الحيز الأرضي 9 UHF

موعد مباراة الزمالك والرجاء اليوم

تنطلق مباراة العودة اليوم، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، اليوم الأربعاء 4-11-2020، في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 مساءًا بتوقيت المغرب، على القنوات التي قمنا بعرضها في هذا التقرير.

فرص نادي الزمالك ونادي الرجاء للوصول للنهائي

انتهت مباراة الذهاب بفوز نادي الزمالك بهدف نظيف، مما يعني أن التعادل السلبي أو الإيجابي يكفي نادي الزمالك للوصول للمباراة النهائية، وفرص نادي الرجاء المغربي، تكمن في الفوز 2-0 على الأقل، من أجل ضمان الصعود للنهائي، وفاز الزمالك المصري بتلك البطولة في خمس مناسبات من قبل، آخرها عام 2002، بينما الرجاء المغربي فاز بها في ثلاث مناسبات آخرها في عام 1999.