حماس : عمليات هدم الاحتلال في الضفة تطهير عرقي واستعداد لتنفيذ مشروع الضم

أكد الناطق باسم حماس د. عبد اللطيف القانوع اليوم الاربعاء 4/11/2020 ، ان الاحتلال "الاسرائيلي" يواصل تنفيذ قراراته الإجرامية بهدم البيوت والمنشآت حيث ارتكب مجزرة بهدم 20 بيتاً ومنشأة سكنية ومحال تجارية في مدينة القدس المحتلة خلال الشهر المنصرم في خطوات استئصالية مستمرة بحق شعبنا

معتبراً ان ما قام به الاحتلال الصهيوني أمس من هدم 70 منشأة سكنية وحظائر للماشية وتهجير للمئات من المواطنين وتدمير كامل لتجمع حمصة البقيعة في الأغوار هو بمثابة عملية تطهير عرقي لم يسبق لها مثيل لاستئصال الوجود الفلسطيني واستعداداً لتنفيذ مشروع الضم .

وقال القانوع ان مجزرة هدم البيوت والمنشآت ما كانت لتتصاعد لولا تسارع وتيرة التطبيع مع الاحتلال وهو ما يتطلب وقف قطار التطبيع وفضح جرائم الاحتلال وحماية شعبنا وتعزيز صموده على أرضه.