ماذا علق الرئيس الايراني على نتائج الانتخابات الامريكية ؟

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء 4/11/2020 ، في تعليقه على النتائج الاولية للانتخابات الامريكية ، ، لا يهمنا من سيتم انتخابه رئيساً في أمريكا، مضيفاً، المهم بالنسبة لنا هو أن تعود أمريكا إلى القانون واحترام الشعب الإيراني.

وقال الرئيس روحاني خلال اجتماع الحكومة "قراراتنا الاقتصادية اتخذت منذ عدة اسابيع بغض النظر عمن سينتخب في الولايات المتحدة. كان الاساس بالنسبة لنا هو الإنتاج المحلي والصادرات بما في ذلك النفطية وغير النفطية وكيفية تفاعل الوزارات مع بعضها البعض".

وبين روحاني، ليس مهماً بالنسبة لنا من سيتم انتخابه في أمريكا. ليس مهماً بالنسبة لنا من هو الشخص او الحزب ، ولكن الاسلوب الذي سيتم تبنيه في الإدارة الأمريكية القادمة هو أمر مهم، المهم بالنسبة لنا أن تعود أمريكا إلى القانون وجميع التزاماتها الدولية والمتعددة الأطراف.

وأضاف روحاني، نريد الاحترام بدلاً من العقوبات. لا يهم من سيأتي. إذا تم الاحترام بدلاً من العقوبات فإن أوضاعنا ستكون مختلفة. وإذا تم تنفيذ القانون والوفاء بالالتزامات بدلاً من خرق القانون ، عندها سيكون تعاملنا مختلفاً أيضاً ، المهم بالنسبة لنا الاسلوب والمبادئ.