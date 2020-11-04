تقارير صحفية تكشف خطورة الإصابة التي تعرض لها هازارد

كشفت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، اليوم الأربعاء عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم ريال مدريد البلجيكي إيدين هازارد أمس في مباراة فريقه أمام إنتر ميلان ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال أوروبا.

وبينت الإذاعة أن في تقرير صحفي أن إصابة هازارد ليست خطيرة ولا يشعر بأي إنزعاج في كاحله، وأشارت إلى أن الإصابة كدمة طفيفة لدرجة أنه لم يراجع طبيب النادي بخصوصها.

وكان الريال قد تغلب على ضيفه إنتر ميلان بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مباريات دوري ابطال اوروبا، ويذكر إلى أن هازارد قد بدأ المباراة اساسيًا وغادر مصابًا عند الدقيقة 64.

ومن المقرر أن يبدأ ريال مدريد سريعا استعداداته لمواجهة فالنسيا، المقررة الأحد المقبل على ملعب ميستايا، ضمن الجولة التاسعة لليجا.

ويحتل الفريق الملكي وصافة جدول ترتيب الليجا، برصيد 16 نقطة، متخلفًا بنقطة وحيدة عن ريال سوسيداد المتصدر، الذي لعب مباراة أكثر.