ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

تقارير صحفية تكشف خطورة الإصابة التي تعرض لها هازارد

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 10:15 - 04 نوفمبر 2020
هازارد هازارد
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

كشفت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، اليوم الأربعاء عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم ريال مدريد البلجيكي إيدين هازارد أمس في مباراة فريقه أمام إنتر ميلان ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال أوروبا.

وبينت الإذاعة أن في تقرير صحفي أن إصابة هازارد ليست خطيرة ولا يشعر بأي إنزعاج في كاحله، وأشارت إلى أن الإصابة كدمة طفيفة لدرجة أنه لم يراجع طبيب النادي بخصوصها.

وكان الريال قد تغلب على ضيفه إنتر ميلان بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مباريات دوري ابطال اوروبا، ويذكر إلى أن هازارد قد بدأ المباراة اساسيًا وغادر مصابًا عند الدقيقة 64.

ومن المقرر أن يبدأ ريال مدريد سريعا استعداداته لمواجهة فالنسيا، المقررة الأحد المقبل على ملعب ميستايا، ضمن الجولة التاسعة لليجا.

ويحتل الفريق الملكي وصافة جدول ترتيب الليجا، برصيد 16 نقطة، متخلفًا بنقطة وحيدة عن ريال سوسيداد المتصدر، الذي لعب مباراة أكثر.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات