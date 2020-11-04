الاحتلال يبعد الشيخ بكيرات عن الأقصى لـ 6 أشهر

قررت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الأربعاء4/11/2020 ، إبعاد نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، بعد انتهاء الإبعاد السابق لمدة أسبوع.

وأفادت مصادر مقدسية، أن ما يسمى "قائد قوات الاحتلال" في القدس قرر إبعاد الدكتور ناجح بكيرات 6 أشهر عن المسجد الأقصى، ويشمل قرار الإبعاد البلدة القديمة وكل الطرق المؤدية للمسجد الأقصى.

ويشار الى ان مخابرات الاحتلال قد سلمت الأربعاء الماضي، نائب مدير عام أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى مدة أسبوع، وقرارا بمراجعة المخابرات بعد تلك المدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ بكيرات صباح الأربعاء الماضي، بعد دهم وتفتيش مكان عمله في مديرية التعليم الشرعي والوعظ والإرشاد قرب باب السلسلة.

وفي تصريحات سابقة الأسبوع الجاري، أكد الشيخ ناجح بكيرات أن جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى تعدت الخطوط الحمراء، وأنه يعمل على إحداث فراغ إداري في المسجد من خلال عمليات الإبعاد والمحاكمات.

وحذر بكيرات من أن الاحتلال لا يريد أي تواجد فلسطيني في المسجد الأقصى ويعمل على تفريغه من المصلين والموظفين واستهداف الهوية الفلسطينية والإسلامية له.

وقال الشيخ بكيرات: "الإبعادات تشكل ألماً للمصلين لكنها لن تحبطنا وهذا الظلم والاحتلال لن يدوم وكلما زاد الألم زاد التحدي".