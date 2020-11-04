قبل إعلان النتائج.. ترامب يهاجم الديمقراطيين وتويتر يحذف تغريدته

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 4/11/2020، الجمهوريين، قبيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية باتهامهم سرقة الانتخابات.

وغرد الرئيس الأمريكي ترامب عبر حسابه على تويتر، قائلاً أنه يحرز تقدماً، ومتهماً الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات، وأنه لن يسمح لهم بفعل هذا.

وأوضح ترامب أنه من غير الممكن أن يدلي أحد بصوته بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وكان ترامب قد قال في تغريدة سابقة إنه سيلقي كلمة، مرفقا عبارته بـ "فوز كبير".

هذا وقام تويتر بحجب تغريدة ترامب، وعلق عليها بأن المحتوى فيها قد يكون مضللاً لسير العملية الانتخابية.