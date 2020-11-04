الانتخابات الامريكية ترفع الدولار وتخفض باقي العملات

يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي عالمياً ارتفاع ملحوظ اليوم الأربعاء 4/11/2020 ، حيث وضعفت العملات الشديدة التأثر بالمخاطرة، ، فيما تظهر نتائج مبكرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية تقاربا شديدا بين المتنافسين في السباق.

وأظهرت نتائج الانتخابات الامريكية تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايات من بينها فلوريدا وأوهايو، بينما يترقب مستثمرون ما إذا كان يستطيع الاحتفاظ بولايات ميشيغان ويسكونسن وبنسلفانيا، التي ساهم فوزه بها بانتصاره في انتخابات 2016.

مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، أمام سلة من العملات ارتفع بـ 0.3% إلى 93.82 نقطة.

شينيتشيرو كادوتا، في المجموعة المالية "باركليز" وقال إن "هذه بالتأكيد ليست الموجة الزرقاء التي كان يتحدث عنها البعض"، في إشارة لتصور يشير لفوز الديمقراطيين بسهولة بالبيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ.

وبالنسبة للعملات الرئيسية الأخرى، نزل اليورو بما يصل إلى واحد بالمئة لمستوى منخفض لم يشهده منذ أواخر يوليو الماضي، وسجل في أحدث تعاملات 1.1665 دولار، منخفضا 0.45% خلال اليوم.

وفقد الدولار الأسترالي 0.6% إلى 0.7120 دولار أمريكي، بينما نزل الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.2983 دولار. وفقد الدولار الكندي 0.7% إلى 1.3225 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي.