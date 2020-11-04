ترامب: حققنا فوزا مدهشا في الانتخابات وسنلجأ إلى المحكمة العليا لضمان العدالة

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب مرشح الجمهوريين في الانتخابات الامريكية في خطابه الاولى بعد انتهاء التصويت من الانتخابات الرئاسية الامريكية وبدء الفرز "كنا نستعد للاحتفال بالفوز ولكن تم إرجاء ذلك".



وأعلن ترامب، أثناء مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض على خلفية استمرار عملية فرز أصوات الناخبين، عن إحرازه تقدما على حساب بايدن في عدد من الولايات الرئاسية بالمنسبة لتحديد نتائج الانتخابات، منها ويسكونسين وتكساس وأوهايو وجورجيا وكارولاينا الشمالية وأريزونا (وذلك على الرغم من أن نتائج التصويت في جورجيا وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية لم يصدر بعد).

وقال ترامب في كلمة له بعد ساعات من اعلان النتائج التي أكدت تقدم المرشح الديمقراطي جون بايدن " لقد فزنا بولايات كثيرة لم نكن نتوقعها مثل جورجيا وفلوريدا وتكساس كما فزنا بكالوراينا وأريزونا

وتابع : الحزب الديمقراطي يتقدم بـ174 مقعداً على الجمهوري 168 في انتخابات مجلس النواب.

وأوضح ترامب تقدمنا بأكثر من 600 ألف صوت في بنسيلفانيا من الصعب اللحاق بنا ، واشار هذه لحظة مهمة في تاريخ أمتنا وسنلجأ للمحكمة العليا

وبين ترامب لقد فزنا بهذه الولايات ومن الواضح أن هناك عملية احتيال على الشعب الأمريكي...يتبع