فوز "طليب " النائبة الديمقراطية من اصول فلسطينية في انتخابات مجلس النواب

حققت النائبة الديمقراطية من أصول فلسطينية رشيدة طليب فوزاً في انتخابات مجلس النواب الاميركي ضمن الانتخابات العامة الجارية في الولايات المتحدة، بعد فورزها على منافسها الجمهوري الرئيسي ديفيد دودنهوفر، في منطقة الكونغرس رقم 13 في ولاية ميشيغان.

وواجهت طليب، ايضاً، ثلاثة من المرشحين لا ينتمون للحزب الجمهوري، وهم وسام جونسون من حزب ديترويت الطبقة العاملة وإيتا ويلكوكسون من حزب الخضر وارتيكا بومر من حزب “دافعي الضرائب.

وخاضت طليب الانتخابات العامة في 2018 دون معارضة لمدة عامين.

فازت البرلمانية الديمقراطية التقدمية إلهان عمر بولاية ثانية في مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا رغم الهجمات الشرسة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأنصاره من الجمهوريين ضدها.

وإلهان (الحان) عمر، هي واحدة من أربع نساء تقدميات ملونات تم انتخابهن لأول مرة في مجلس النواب عام 2018، وكانت عمر واحدة من فرقة "السكواد" التي كانت هدفاً متكرراً لتعليقات عنصرية من ترمب.