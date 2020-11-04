طفل المرور.. والده يعتذر والمصريون مستاؤون

طفل المرور في مصر مازال حديث مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية، بعد اتهامه بإهانة أحد رجال الشرطة المصرية، الأمر الذي دفع والده لإصدار اعتذار للشعب المصري ورجال الشرطة عما صدر من نجله.

فوالد طفل المرور المستشار أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد، نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسماعيلية ووالد طفل المتهم بإهانة فرد شرطة بالمرور، اضطر للاعتذار فيه للشعب المصري ورجال الشرطة عما صدر من نجله.

اعتذار والد طفل المرور

وقال أبو المجد: "أتقدم باعتذار لجموع الشعب المصري بكافة طوائفه عما بدر من نجلي سواء في واقعة التعرض بالإيذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة أثناء قيادته سيارة دون حمله ترخيص قيادة أو عما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مادة مصورة تتضمن ما ردده نجلي من عبارات بذيئة أرفضها تماما".

وتابع: "أؤكد على عدم وجود أشخاص فوق المحاسبة القانونية بل أني أؤكد خضوعي شخصيا للقانون الذي أحترمه وأجله وأتشرف بتنفيذه في محراب القضاء منذ ثلاثون عاما".

طفل المرور ورجل الشرطة

وأضاف " أتقدم باعتذار خاص لرجال الشرطة عما بدر من نجلي تجاه من يفنون أعمارهم في خدمتنا والسهر على أمننا في أشق الظروف ويتحملون من أجل حمايتنا الصعاب".

وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجل مستشار، 13 عاما، يقود سيارة، مما أثار غضب المصريين، وخاصة أن الطفل ظهر في الفيديو وهو يرفض أن يعطي رخصة القيادة للشرطي، وسخر منه وسبه بألفاظ خادشة للحياء.

مادة (53) من الدستور المصري:

"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة ... إلخ.

ما فعله #حمادة_ننوس_المستشار أبوه، إنتهاك صارخ للقانون، ويستوجب العقاب! pic.twitter.com/TSYtSKJnIT — Lotfy Wahba (@LotfyWahba) November 2, 2020

وواكب المغردون تطورات القضية بدءاً من مرحلة استجواب الطفل والإفراج عنه وحتى إعادة توقيف وإيداعه لدار رعاية في وقت لاحق واعتذار والده.

وأمرت النيابة بالقبض عليه والتحقيق معه، لكنه تم الإفراج عليه، وبعد خروجه ظهر في فيديو ثان مع أصدقائه يسخرون، وقال "إحنا منتحبسش.. إاحنا نحبس بس"، مما أثار غضب المصريين مرة أخرى.

واستدعت النيابة الطفل مرة ثانية، وقررت وضعه في إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وعقد جلسات تقويم لسلوكه، وحبس من كان في صحبته 4 أيام احتياطا على ذمة التحقيقات، وعرضهم جميعا على مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينة منهم، لمعرفة ما إذا كانوا يتعاطون أي مواد مخدرة.

https://www.facebook.com/samy.abdelrady/posts/10158705424164417