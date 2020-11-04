بايدن: نحن على المسار الصحيح للفوز

اعلن مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إنه يؤمن بأنه على المسار الصحيح للفوز بالانتخابات، مشيراً إلى أن الجميع يعلم بأن التصويت المبكر والبريدي سيستغرق بعض الوقت، ولكن نشعر بارتياح حول الوضع الذي نحن فيه ونشعر لارتياح ببعض الولايات.

وتابع جو بايدن في كلمة أمام أنصاره صباح اليوم الاربعاء، "نحن في موقف جيد، اننا على مشارف الفوز"، مؤكدًا أن الاختيار الأخير للشعب. وأضاف: "نحن على أمل في الفوز بولاية ميتشغان وبنسلفانيا".

وتابع: "هناك تصارع في ولاية جورجيا وارتياح في بعض الولايات، في النهارية سنربح في ولاية بنسلفانيا وتحدثت إلى بعض الأشخاص في فلادلفيا وقد نعلم النتيجة صباح الغد، قائلا:" ليس من حقي أو حق ترامب أن نعلن من يربح وأشكر كل من صوت".

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.