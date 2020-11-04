مقاعد مجلس الشيوخ للديمقراطيين بـ45 مقعداً ومجلس النواب للجمهوريين بـ145

أظهرت بداية فرز الاصوات الانتخابات الامريكية صباح اليوم الاربعاء 4/11/2020 توزيع مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب في امريكا ، حيث حصل المرشحين الديمقراطيين لانتخابات مجلس الشيوخ فازوا بـ45 مقعدًا مقابل 44 للجمهوريين، فيما حصل الجمهوريون على 145 مقعدًا بمجلس النواب، مقابل 119 للديمقراطيين.

ت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية اظهرت حتى اللحظة، فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن بـ227 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 119 صوتا بالمجمع للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حسب أسوشيتدس برس.

النتائج اظهرت حتى اللحظة فوز بايدن بـ20 ولاية هي فيرمونت وفرجينيا وكناتيكت وديلاوير وإلينوي وماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ورود آيلاند ونيو ميكسيكو ونيويورك ومقاطعة كولومبيا وكولورادو ونيو هامبشاير وكاليفورنيا وأوريجون وواشنطن وهاواي ومينسوتا.

وفوز ترامب بـ18 ولاية هي كنتاكي وويست فرجينيا وساويث كارولاينا وألاباما وميسيسيبي وأوكلاهوما وتينيسي وأركنساس وإنديانا ونورث داكوتا وساوث داكوتا ووايومنغ ولويزيانا ونبراسكا وكنساس وميسوري وإيداهو وأوتاه.

والنتائج حتى الآن ليست مفاجأة؛ إذ يعد بايدن قويا جدا في الولايات التي سارت لصالحه، كما أن ترامب قوي في الولايات التي فاز بها.

وبذلك، ضمن بايدن 227 صوتا في المجمع الانتخابي هي حصة ولايات: فيرمونت (3) وفرجينيا (13) وكناتيكت (7) وديلاوير (3) وإلينوي (20) وماريلاند (10) وماساتشوستس (11) ونيوجيرسي (14) ورود آيلاند (4) ونيو ميكسيكو (5) ونيويورك (29) ومقاطعة كولومبيا (3) وكولورادو (9) ونيو هامبشاير (4) وكاليفورنيا (55) وأوريجون (7) وواشنطن (12) وهاواي (4) ومينسوتا (10).

بينما حصد ترامب 119 صوتا بالمجمع هي حصة ولايات: كنتاكي (8) وويست فرجينيا (5) ساويث كارولاينا (9) وألاباما (9) وميسيسيبي (6) وأوكلاهوما (7) وتينيسي (11) أركنساس (6) وإنديانا (11) ونورث داكوتا (3) وساوث داكوتا (3) ووايومنغ (3) ولويزيانا (8) ونبراسكا (4) وكنساس (6) وميسوري (10) وإيداهو (4).