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سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 4/11/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:38 - 04 نوفمبر 2020
سعر الذهب في فلسطين اليوم سعر الذهب في فلسطين اليوم
تقارير
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سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 4/11/2020 من المواضيع التي تهم المواطنين ويجري البحث عنها عبر محركات البحث.

وتنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر الذهب في فلسطين اليوم بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي وبجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 208.06 شيكل $61.08

سعر الذهب عيار 22 190.73 شيكل $55.99

اسعار الذهب عيار 21 182.06 شيكل $53.45

اسعار الذهب عيار 18 156.05 شيكل $45.81

سعر الذهب عيار 14 121.37 شيكل $35.63

سعر الذهب عيار 12 104.03 شيكل $30.54

اسعار أوقية الذهب 6,471 شيكل $1,900

اسعار جنيه الذهب 1,456 شيكل $427.57

اسعار كيلو الذهب 208,063 شيكل $61,080

متوسط سعر الذهب في فلسطين بعملة الشيكل خلال الأيام الماضية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

3 نوفمبر 208.77 182.68 156.58 121.79 104.39

2 نوفمبر 208.08 182.07 156.06 121.38 104.04

1 نوفمبر 205.88 180.15 154.41 120.10 102.94

31 أكتوبر 205.90 180.17 154.43 120.11 102.95

30 أكتوبر 205.87 180.14 154.40 120.09 102.93

29 أكتوبر 205.55 179.86 154.16 119.90 102.77

28 أكتوبر 205.75 180.03 154.31 120.02 102.87

27 أكتوبر 207.41 181.49 155.56 120.99 103.71

26 أكتوبر 207.48 181.55 155.62 121.03 103.74

25 أكتوبر 206.65 180.83 154.99 120.55 103.33

 

 

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