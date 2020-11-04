نتائج أولية في الانتخابات الامريكية ..بايدن يتقدم وترامب يقلص الفرق والحسم ما زال بعيداً

أظهرت النتائج الأولية للسباق الرئاسي الأمريكي صباح اليوم الاربعاء 4/11/2020 ، تقدم أولي وغير حاسم للمرشح الديمقراطي جو بايدن، في عدد من الولايات الامريكية منها تكساس وبنسلفانيا الحاسمتين، بينما يواصل الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب تقليص الفارق، بالصدارة في فلوريدا.

الانتخابات الامريكية التي تقلب النتائج في الدقائق الاخيرة ، لم تحسم نتائجها حتى اللحظة والفارق بين المرشحين غير كبير ، حيث تقدم بايدن في ولاية تكساس، التي تعطي 38 صوتا في المجمع الانتخابي وتعتبر تاريخيا داعمة للجمهوريين، حتى الآن بـ 50.0% مقابل 48.7% لترامب، وذلك بعد فرز 56% من الأصوات.

ويتفوق المرشح الديمقراطي في بنسلفانيا، التي تمنح أصوات 20 مندوبا، بحصوله على أصوات حوالي 80% من الناخبين.

ويتخطى بايدن ترامب في ولاية كارولاينا الشمالية (15 صوتا في المجمع الانتخابي) بـ51.5% مقابل 47.4 للمرشح الجمهوري بعد فرز 75% من الأصوات.

ويتقدم بايدن كذلك في ولاية أوهايو التي تعطي 18 صوتا، بـ54.0% مقابل 44.8% لدى ترامب بعد فرز 55% من الأصوات.

وتشهد ولاية فلوريدا المتأرجحة، التي تعطي 29 صوتا في المجمع الانتخابي، منافسة دراماتيكية بين المرشحين، وتمكن ترامب حاليا من انتزاع الصدارة بـ51.2% مقابل 47.9% لدى بايدن بعد فرز 90% من الأصوات.

كما يتقدم ترامب في ولاية ميشيغان المتأرجحة، التي يعطي الفوز فيها 16 صوتا، بـ58.8% مقابل 39.3% لدى بايدن.

وتشير النتائج الأولية كذلك إلى تقدم ترامب في جورجيا، التي تدخل أيضا ضمن الولايات المتأرجحة وتعطي 16 صوتا، بـ57.2% مقابل 41.7% لبايدن.

وتشير النتائج الأولية في إنديانا، التي تعطي 11 صوتا في المجمع الانتخابي، إلى حصول ترامب على 58.6% مقابل 39.6% لبايدن.

وفي كينتاكي، التي تعطي 8 من أصوات المندوبين في المجمع، يتقدم ترامب حاليا بـ60.1% مقابل 38.3% لبايدن.

وتجري الانتخابات الأمريكية على مرحلتين، ففي البداية سيدلي الناخبون بأصواتهم في جميع الولايات، وسيحصل المرشح الفائز في الولاية على أصوات جميع المندوبين، الذي يساوي عددهم عدد الدوائر الانتخابية للكونغرس الأمريكي.