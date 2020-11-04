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صحيفة تكشف تطورات الحالة الصحية للأسطورة الارجنتيني مارادونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:38 - 04 نوفمبر 2020
دييغو ارماندو مارادونا دييغو ارماندو مارادونا
تقارير
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أفادت وسائل إعلام أرجنتينية مساء أمس الثلاثاء أن لاعب كرة القدم السابق دييجو مارادونا سيخضع في غضون ساعات قليلة لعملية جراحية في رأسه بسبب نزيف في المخ .

وكان الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا قد نُقل إلى المستشفى بالأمس دون الكشف عن السبب، في حين نشرت صحيفة “tyc” الأرجنتينية خبراً سيئاً للغاية بشأنه.

وقالت صحيفة “tyc” الأرجنتينية مساء أمس أن "مارادونا نقل إلى المستشفى يوم أمس بسبب إصابته بنزيف في المخ".

وذكرت الصحيفة الأرجنتينية أن حالة مارادونا ليست بخير، حيث أنه يعيش موقفاً صحياً سيئاً في الوقت الحالي.

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