قصة عجوز ألقى بزوجته في البحر.. اعترفت بخيانتها بعد 40 عاماً

قضت محكمة جنايات مدينة كالياري على جيوفاني بيريا، من جزيرة سردينيا بالسجن 24 عاماً بتهمة القتل العمد لزوجته بريجيت بازديرنيك.

واختفت بازديرنيك من منزلها في 10 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 ثم تم العثور على جثتها في البحر بعد 3 أيام، وأكد تشريح الجثة أن المرأة ماتت غرقا.

ووفقاً للاتهام، ضرب الرجل البالغ من العمر 78 عاماً زوجته أثناء شجار بينهما في منزلهما، ثم ألقى بها في مياه شاطئ سو بالوسو في سردينيا بجنوبي البلاد، وأثناء التحقيقات والمحاكمات، كان الزوج القاتل، دائماً ما يدعي براءته.

وأشارت التحقيقات إلى أن الرجل قتل زوجته، 77 عاماً، لخيانتها له قبل 40 عاماً، عندما كانت إقامتهما في ألمانيا، ولم تعترف المرأة إلا بعد أعوام من الواقعة، حسب موقع "today" الإيطالي.

ووفقاً للمدعي العام الإيطالي، كانت الغيرة هي التي دفعت الزوج للقتل، بسببه خيانة زوجته مع شقيقه.

وطالب المدعي العام بالسجن المؤبد على المتهم القاتل، لكن محكمة الجنايات الإيطالية أصدرت حكماً أقل لأنها وجدت عدم وجود سبق إصرار، إذ أن الجريمة وقعت في نهاية الشجار.

لكن لم تقبل محكمة جنايات كالياري الطلب الذي قدمه المدعي العام، واعتبر القضاة الظروف المخففة العامة معادلة للظروف المشددة للعقوبة مع سبق الإصرار.