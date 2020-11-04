موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف نادي برشلونة الإسباني دينامو كييف الأوكراني على ملعب كامب نو، في إطار مباريات الجولة الثالة من مباريات دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد حقق انتصارين متتاليين في أول مبارتين خاضهما أمام فيرينكفاروسي المجري ويوفنتوس الإيطالي في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، ليحتل صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

وقد اكتسح الفريق الإسباني خصمه المجري فيرينكفاروسي بخماسية مقابل هدف في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من دوري ابطال اوروبا، في حين حقق انتصارًا صعبه على البيانكونيري بهدفٍ وحيد.

وعلى صعيد نادي دينامو كييف الأوكراني فهو يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة بنقطة واحدة متعادلًا مع فيرينكفاروسي المجري ومتفوقًا فقط بفرق الأهداف.

وستُلعب المباراة الثالثة من مباريات دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة، وعلى الـ 10 بتوقيت فلسطين.

وتبث المباراة بشكل حصري وخاص على قنوات بي إن سبورتس التي تمتلك حقوق بث دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي والشرق الأوسط.

أما إذا لم تكن مشترك في باقات بي إن سبورتس الرياضية، فإمكانك متابعة مباراة برشلونة ودنمو كييف في دوري ابطال اوروبا عبر وكالة فلسطين اليوم عند انطلاق صافرة المباراة.