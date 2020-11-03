موعد مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة هو ما يبحث عن عشاق الدائرة المستديرة بعد أن تم تأجيل المباراة للمرة الثانية على التوالي على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي كرة القدم "الكاف" موعد مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة، بعد المباحثات والمشاورات التي أجراها الاتحاد عقب تقدم إدارة نادي الرجاء المغربي بطلب تأجيل المباراة بعد إصابة أكثر من 11 لاعب من فريق الرجاء بفيروس “كورونا كوفيد 19، مما سيؤدي إلى إرباك الفريق الذي لم يكون جاهز للمباراة.

موعد مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي

وتم الاتفاق على موعد مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة، حيث ستقام مساء يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر/ تشرين ثاني 2020، بعد أن كان من المفترض أن تقام المباراة في مطلع شهر نوفمبر.

وكان اتحاد كرة القدم الإفريقي "الكاف" أكد أن التأجيل كان بناءً على رغبة السلطات المصرية التي عملت على تحديد الوقت المناسبة ومكان إقامة المباراة.

موعد مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف الزمالك خصمه الرجاء البيضاوي على أرض استاد القاهرة، ويسعى لاعبي العملاق الأبيض لاستغلال الفرصة لانتزاع الفوز من غريمه المغربي العنيد، ويدخل الزمالك لقاءه المنتظر بروح معنوية مرتفعة بعد فوزه في مواجهة الذهاب التي عقدت على أرض ملعب المركب محمد الخامس في المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء البيضاوي

وسيتم بث مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي على قناة بي إن سبورت القطرية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والأردن.